В суд Татарстана направили дело в отношении 35-летней уроженки Новосибирска, обвиняемой в организации проституции, вовлечении в преступную деятельность, подделке документов, похищении человека и убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

В Татарстане осудят женщину, обвиняемую в убийстве несовершеннолетней

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане осудят женщину, обвиняемую в убийстве несовершеннолетней

По версии следствия, обвиняемая и ее супруг в 2012 году организовали незаконный бизнес в Татарстане, Челябинской, Свердловской и Нижегородской областях. В 2019 году они опоили снотворным 17-летнюю девушку, задушили и спрятали останки в лесу.

Кроме того, в 2020 году обвиняемая похитила 2-летнюю дочь своей работницы, оформила ее на себя по поддельным документам и убила мать ребенка.

Трое участников преступной группы задержаны, одну объявили в розыск. Уголовное дело в отношении супруга обвиняемой прекратили в связи со смертью. Ранее сообщалось, что одну из участниц группы приговорили к 10 годам лишения свободы.

Анна Кайдалова