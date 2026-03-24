На Ставрополье опровергли сообщение о ненадлежащем состоянии пятигорской больницы

Центр управления регионом (ЦУР) опроверг информацию о том, что палаты в Пятигорской больницы находятся в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Ранее в одном из городских Telegram-каналов местная жительница опубликовала фото, сообщив, что ее бабушка якобы попала в больницу и столкнулась с непригодными для лечения условиями. На фото оказалось одно из помещений Казанского федерального университета.

«В ходе проведенного обследования установлено, что изображения, выдаваемые за фотографии больничных палат, не имеют никакого отношения к медучреждению. Условия размещения пациентов в городской клинической больнице Пятигорска соответствует установленным требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева