В Ижевске вырубят аварийные деревья лесного массива вдоль улицы 40 лет Победы

Администрация Ижевска объявила о вырубке особо опасных аварийных и сухостойных деревьев в лесном массиве вдоль улицы 40 лет Победы. В муниципалитете указали, что по муниципальному контракту работы завершатся не позднее середины ноября. Речь идет об участке от улицы Ворошилова до проспекта Калашникова.

«В 2025 году на этом участке сторонняя организация провела лесопатологическое обследование. По результатам были определены погибшие деревья и деревья с признаками отмирания — отсутствие хвои или листвы, отслоение коры со ствола дерева и др. Причинами усыхания лесных насаждений стали естественные процессы, связанные с “преклонным” возрастом деревьев, а также техногенная обстановка в городе»,— говорится в сообщении.

Исполнитель контракта уберет сухостой и аварийные деревья, после чего измельчит порубочные остатки. Они будут разбросаны по территории леса. «Все это позволит улучшить лесорастительные условия, защитить лес от захламления, загрязнения, негативного воздействия»,— указывают в администрации.