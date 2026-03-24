С апреля роботы-доставщики появятся еще в двух районах Казани
С апреля роботы-доставщики начнут работать в Советском и Ново-Савиновском районах города. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.
Фото: Пресс-служба министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий
В ноябре сообщалось, что в столице Татарстана начали тестировать роверов: они сканировали улицы города, чтобы создать маршруты для доставки.
Первоначально маршрут роботов-доставщиков был ограничен пятью улицами в Вахитовском районе города. С апреля маршруты планируют расширить.