С апреля роботы-доставщики появятся еще в двух районах Казани

С апреля роботы-доставщики начнут работать в Советском и Ново-Савиновском районах города. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

Фото: Пресс-служба министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий

В ноябре сообщалось, что в столице Татарстана начали тестировать роверов: они сканировали улицы города, чтобы создать маршруты для доставки.

Первоначально маршрут роботов-доставщиков был ограничен пятью улицами в Вахитовском районе города. С апреля маршруты планируют расширить.

Анна Кайдалова