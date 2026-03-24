Саратовская область за год сократила госдолг более чем на 23%

Госдолг Саратовской области за год сократился на 23,3%, или на 13,59 млрд руб. На 1 января 2026 года сумма долга региона перед федеральным бюджетом составила, по данным РИА Рейтинга, 44,77 млрд руб.

В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки Саратов поднялся за 2025 год на 61-ю строку

Фото: ИА «Общественное мнение» В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки Саратов поднялся за 2025 год на 61-ю строку

В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки Саратов поднялся за 2025 год на шесть позиций и теперь занимает 61-ю строку. Регион расположился между Иркутской областью и Республикой Калмыкия. Отношение госдолга Саратовской области к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2025 году составило 35,6%. По итогам 2024-го такое соотношение было равно 43,9%.

В 2025-м, как и в 2024 году, доля бюджетных кредитов в госдолге составила 100%. Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов бюджета уменьшилась на 5,4% и составила 67%. В 2024 году эта доля равнялась 69,2%.

Доходная часть бюджета Саратовской области в 2025 году составила 173,2 млрд руб. На исполнение расходных обязательств из казны заложили 177,9 млрд руб.

Марина Окорокова