В Ростовской области уровень заболеваемости гриппом остается ниже эпидпорога

В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусами и гриппом не превысила эпидемические пороги. Данные следуют из еженедельного мониторинга, опубликованные пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

Среди расшифрованных возбудителей на вирусы гриппа приходится 5,6% случаев. При этом среди возбудителей болезней преобладает штамм гриппа A(H3N2). Респираторные вирусы негриппозного происхождения составляют 94% от общего числа выявленных патогенов. К ним относятся аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Среди респираторных возбудителей негриппозной природы преобладают метапневмовирусы — 28% и риновирусы — более 22%.

В ведомстве отметили, что при появлении симптомов болезни рекомендуется воздерживаться от посещения работы и оставлять дома заболевших детей. Такие меры помогают предотвратить распространение инфекции и снизить риск развития осложнений, включая угрожающие жизни состояния.

