Вылов кефали запретили в порту Новороссийска

В Новороссийске ввели запрет на вылов рыбы семейства кефалевых в связи с нерестовой миграцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные пограничного управления ФСБ Краснодарского края.

Запрет на вылов кефали (сингиль, лобан, остронос) действует до 30 апреля в закрытых акваториях портов Алексино и «НМТП». В настоящее время рыба выходит из акватории, где проводила зимовку. Кефаль сбивается в стаи и становится легкой добычей для тех, кто осуществляет незаконный вылов, в том числе путем багрения.

При ловле рыбы на драчку или крючок без приманок водным биоресурсам наносится значительный урон. Рыба получает увечья и не может добраться до мест нереста. Способ вылова багрением запрещен в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. За незаконную добычу водных биоресурсов положена как административная, так и уголовная ответственность.

В мэрии Новороссийска напомнили, что ущерб за один экземпляр кефали в запрещенный для вылова период составляет 1,3 тыс. руб.

