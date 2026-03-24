Петербургская компания первой в России сертифицировала вегетарианский кофе

В России впервые выдали сертификат на вегетарианский кофе. Документ получило ООО «Торгово-Управляющая Компания» из Санкт-Петербурга, сообщили в Роскачестве.

Сертификацию прошли сублимированный и растворимый кофе, а также смеси для приготовления напитков. Подукция соответствует ГОСТ Р 71528-2024, который устанавливает требования к товарам, подходящим для вегетарианцев и веганов.

После прохождения сертификации производитель получил право размещать на упаковке специальный знак для растительной продукции. Сведения о сертификате внесены в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

Как отметили в Роскачестве, сейчас в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.

Артемий Чулков