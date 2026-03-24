«Балтийский лизинг» снизил ориентир ставки купона облигаций до 20,5% годовых

ООО «Балтийский лизинг» снизило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П22 объемом не менее 500 млн рублей до уровня не выше 20,5% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Речь идет о выпуске сроком обращения 2,5 года. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 22,54% годовых. Сбор заявок проходит 24 марта с 11:00 до 15:00 мск, техническое размещение запланировано на 27 марта.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19–29-го купонов, еще 9,25% — в дату выплаты 30-го купона. Индикативная дюрация займа составит около 2 лет. Организатором и агентом по размещению выступает инвестбанк «Синара». Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

В конце февраля компания уже собирала заявки на этот выпуск, однако после закрытия книги перенесла размещение на неопределенный срок. Тогда планируемый объем составлял не менее 1 млрд рублей, а финальный ориентир ставки ежемесячного купона был установлен на уровне 18,75% годовых.

Артемий Чулков