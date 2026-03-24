Жители пожаловались на выбросы красной пыли с кирпичного завода в Ижевске

Роспотребнадзор усмотрел признаки нарушения санитарного законодательства после жалоб жителей городка Строителей на осадки красной пыли с Ижевского завода кирпича и гранита, сообщили в региональном управлении надзорного органа. На это обратило внимание местное издание Udm-info.

В отношении завода запланированы контрольно-надзорные мероприятия. Ранее в прокуратуру обратилось удмуртское отделение Народного фронта. Общественники просят провести проверку на соблюдение экологических требований.

Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд РФ отказался отменить постановление о привлечении ООО «Кирпичный завод кирпича и гранита» к административной ответственности из-за загрязнения воздуха. По данным Роспотребнадзора, в 2021-2024 годах в управление поступило более 50 официальных обращений от жителей, жалующихся на выбросы кирпичной пыли.