Госдолг Волгоградской области вырос на 2,2% и достиг 57,44 млрд руб.

Волгоградская область за прошедший год увеличила долг перед федеральным бюджетом на 2,2%. Сумма госдолга на 1 января 2026 года, по данным РИА Рейтинга, составила 57,44 млрд руб.

Фото: Администрация Волгоградской области

В начале прошлого января госдолг региона составлял 56,19 млрд руб., и тогда он сократился на 1% по сравнению с 2024 годом. В общем рейтинге Волгоградская область потеряла три позиции и оказалась на 69-м месте по уровню долговой нагрузки субъектов РФ.

Отношение госдолга региона к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2025 году составило 45,4%. В предыдущем году такое отношение равнялось 43,8%. В 2025-м Волгоградская область сократила долю бюджетных кредитов в госдолге на 18,9%. Теперь она составляет 66%. Остальные 34% регион должен кредитным организациям и банкам.

Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов бюджета уменьшилась на 1,6% и составила 72%. В 2024 году эта доля была 70,2%. В прошлом году доходная часть бюджета Волгоградской области планировалась на уровне 188,6 млрд руб., расходная — 195,1 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы прогнозировались в сумме 144,7 млрд руб., безвозмездные поступления — на уровне 43,9 млрд руб.

Общий госдолг субъектов РФ на 1 января 2026 года вырос более чем на 10% и составил 3,5 трлн руб. Лидером по наименьшей долговой нагрузке стал Ненецкий автономный округ с долгом перед федеральным бюджетом в 400 млн руб.

Марина Окорокова