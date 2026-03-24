Дворец спортивных игр «Зенит» признали памятником регионального значения

Дворец спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова, 9, лит. А включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Здание было спроектировано в 1972–1974 годах в ЛенЗНИИЭП архитекторами Григорием Морозовым и Валентиной Савельевой, а в эксплуатацию его ввели 27 декабря 1975 года. Объект создавался как крытый манеж для круглогодичных тренировок, однако в ходе строительства проект переработали и в нем появились балконы-галереи.

Дворец представляет собой заметный образец советского модернизма с чертами ленинградской архитектурной школы. Среди особенностей объекта — сложная инженерная система перекрытия большого поля без промежуточных опор, остекленные углы главного фасада, железобетонные горизонтальные полосы, а также выразительные лестницы и большое круглое витражное окно.

В советское время в здании проходили матчи по хоккею с мячом и хоккею на траве, а футбольный «Зенит» провел там четыре официальные игры — две в Кубке СССР 1978 года и две в первенстве страны в 1990 и 1993 годах. До 2003 года здесь также принимали домашние матчи дублеры клуба. Сейчас во дворце работает детско-юношеская спортивная школа «Зенит».

Артемий Чулков