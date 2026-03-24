На Ставрополье организатора экоакции оштрафовали за загрязнение заказника

В Ставропольском крае природоохранная прокуратура оштрафовала организатора экологической акции за загрязнение заказника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным правоохранителей, в сентябре 2025 года индивидуальный предприниматель организовал массовое спортивное мероприятие, посвященное сохранению экологии, на территории государственного природного заказника краевого значения «Бештаугорский» и памятника природы «Гора Змейка». Однако после завершения акции организация не демонтировала сигнальное и оградительное оборудование.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) и оштрафовали на 15 тыс. руб.

