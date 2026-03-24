Белорусский холдинг запустит в Рыбинске производство асфальта

В Рыбинске в этом сезоне начнет работать асфальтовый завод белорусского холдинга «Восток Запад Транзит». Об этом сообщили в городской администрации.

Завод находится в Веретьевской промзоне, за Окружной дорогой в сторону Хвощевки. Это вдали от жилых домов, но удобно по расположению для подрядчиков, подчеркнул глава города Дмитрий Рудаков. По словам господина Рудакова, завод только строится. Его высота будет равна девятиэтажному зданию. Завод сможет выпускать 180 тонн асфальтобетона в час.

«В текущем году в Рыбинске запланирован масштабный ремонт городских магистралей, включая улицы Волочаевскую, Плеханова и Шекснинское шоссе, а также завершение обустройства тротуара на улице Коллективизации и монтаж остановочных павильонов у Соборной площади. Ввод в эксплуатацию современного предприятия позволит гарантировать высокое качество и своевременное выполнение всех намеченных работ»,— добавили в администрации.

Алла Чижова