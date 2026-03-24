Заявление Дональда Трампа о прекращении ударов по энергообъектам в Иране и проведении «конструктивных переговоров» с Тегераном остается одной из самых обсуждаемых тем в мире. Однако, похоже, только в Израиле его пытаются изобразить проявлением мудрости президента. Пусть и запоздалой. Большинство комментаторов президенту США не верят, считая его заявление обманом, попыткой успокоить рынки или проявлением трусости.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

CNN (Атланта, США) Почему у Трампа может не получиться сдрейфить в Иране — даже если он захочет Войны, в отличие от незаконных пошлин, нельзя включать и выключать по прихоти президента или для постоянного стимулирования рушащихся рынков. Поэтому ключевой вопрос после приостановки президентом Дональдом Трампом нанесения ударов по иранским электростанциям, которыми он угрожал, состоит не в том, случился ли с ним очередной приступ синдрома ТВД («Трамп всегда дрейфит»). Вопрос в том, сможет ли Трамп выйти из войны с Ираном, даже если захочет это сделать… Многодневные противоречивые заявления Трампа и неспособность администрации привести последовательное обоснование войны или разработать стратегию выхода означают, что любому заявлению США нельзя доверять. Бомбардировки Ирана в нарушение установленных самим же президентом сроков означают, что никто не удивится, если он нарушит свой пятидневный мораторий на удары по электростанциям страны.

«Исраэль Хайом» (Тель-Авив, Израиль) Трамп отказался от ультиматума Ирану, осознав его бесполезность Нет никаких причин восторгаться решением Трампа отозвать свой ультиматум и не бомбить иранскую энергетическую систему. Такой шаг противоречил бы интересам США и целям войны. Президент, как представляется, с опозданием осознал, что лучше сделать шаг назад, чем создавать ненужный кризис… Трамп прямо… потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. В ставшем знаменитым ультиматуме он дал Ирану 48 часов, но… угроза (Иран.— “Ъ”) не остановила. В конце концов стратегия Ирана такова: «Я могу погибнуть, но унесу с собой всех»… Именно поэтому был найден удобный повод в виде «конструктивных переговоров» с Ираном… Может, в этом что-то и есть, учитывая, что слухи об усилиях, направленных на окончание войны через соглашение, множатся уже несколько дней. Но как бы то ни было, решение Трампа отступить было ожидаемым и даже оправданным. В ближайшие недели, как ожидается, рынки стабилизируются, цены на энергоносители упадут, давление на иранский режим продолжится. Иногда лучше отказаться от ненужной угрозы, чем упорствовать… без веской на то причины.

The Guardian (Лондон, Великобритания) «Очень хорошие переговоры» Трампа позволяют ему выиграть время на нефтяном и энергетическом рынках Между США и Ираном было так много неудачных дипломатических раундов — последний из них, похоже, возглавлял Пакистан после того, как Вашингтон остался без многих других региональных посредников,— что заявления президента Трампа об «очень хороших» переговорах с Тегераном изначально вызвали недоверие. Особенно после того, как Иран опроверг, что ведет какие-либо переговоры с США… Многие обратили внимание, что внезапный разворот произошел всего за несколько часов до открытия американских рынков в понедельник, где в понедельник ожидался еще один суровый день… Новые переговоры могут также быть еще одним способом для Трампа выиграть время, особенно на рынках нефти и энергоносителей. Пентагон все еще перебрасывает морских пехотинцев и десантников на позиции, и в ближайшие дни США будут готовы к удару или возможной оккупации иранских островов или береговой линии, что позволит разблокировать Ормузский пролив. Это вероятный запасной план Трампа, если он не сможет добиться дипломатического триумфа на этом этапе.

Tehran Times (Тегеран, Иран) Трамп отказался от угрозы ударов по иранским электростанциям, очевидно, стремясь успокоить нефтяные рынки Иранские СМИ, ссылаясь на информированные источники, также отмечают, что нет гарантии, что Трамп не нападет на иранские электростанции. И что если он в конечном итоге откажется от этого плана, то это, вероятно, из-за решительных угроз Ирана отомстить… Мохаммед Маранди, бывший иранский переговорщик, отметил, что Трамп почти каждый понедельник с начала конфликта делал заявления, намекающие на возможное прекращение войны: «Каждую неделю, когда открываются рынки, Трамп делает подобные заявления, чтобы снизить цены на нефть. Даже его пятидневный срок совпадает с закрытием энергетического рынка»… У США, похоже, практически нет возможности открыть водный путь силовым путем… Иранцы, однако, почти полностью потеряли надежду и доверие к переговорам с администрацией Трампа.

Le Monde (Париж, Франция) В Иране деэскалация на фоне замешательства Дональда Трампа Президент США отложил ультиматум, выдвинутый им Тегерану с требованием открытия Ормузского пролива, заявив, что ведутся переговоры с режимом,— заявление, которое иранские официальные лица опровергли. Дональд Трамп завел привычку отступать от своих собственных ультиматумов. Он продемонстрировал это еще раз в понедельник, 23 марта. За несколько мгновений до открытия американских рынков, которые стали нестабильными из-за войны, которую он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начали против Ирана 28 февраля, он отозвал свою угрозу «уничтожить» иранские электростанции в тот же день, если тегеранский режим немедленно не снимет блокаду Ормузского пролива. Объявив об изменении позиции… американский президент признал стойкость иранского режима, который обещал ответить на то, что считает военными преступлениями, ударами по гражданской инфраструктуре на арабском побережье Персидского залива.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Николай Зубов