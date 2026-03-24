В Адыгее иностранец подозревается в участии в экстремистской организации

Следственный комитет России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело в отношении иностранного гражданина по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

По данным следствия, с 2022 года иностранец, осужденный ранее за незаконный оборот наркотических средств, активно участвовал в работе организации, признанной экстремистской согласно российскому законодательству. Подозреваемый демонстрировал приверженность запрещенному движению среди других заключенных.

Дело возбуждено на основании материалов совместной оперативно-розыскной работы Следственного управления СК России по Адыгее, регионального управления ФСБ и УФСИН по республике. Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Алина Зорина