Зарубежные СМИ: В каком формате проходят переговоры США и Ирана?

Белый дом нашел переговорщика в иранском руководстве. В качестве потенциального партнера администрация Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Ранее Дональд Трамп сообщал о «продуктивных переговорах» Вашингтона с Тегераном, из-за которых он приказал отложить удары США по иранской энергетике на пять дней. Впрочем, власти Исламской Республики эти заявления опровергли. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

Дональд Трамп отказался от угрозы уничтожить энергетику Ирана из-за союзников США и стран Персидского залива, пишет Bloomberg. Они убедили американского президента, что война обернется катастрофой, если Вашингтон исполнит ультиматум. Так, удары по иранской инфраструктуре привели бы страну к полному краху и периоду нестабильности.

При этом заявление Трампf о переносе дедлайна и переговорах прозвучала прямо перед открытием торгов на американских рынках, отчасти, чтобы успокоить их, допускает Bloomberg.

Financial Times отмечает подозрительную активность перед сообщением президента США. За 15 минут до поста Трампа трейдеры продали больше 6 тыс. фьючерсов на нефть марок Brent и WTI. Речь идет о $580 млн.

При этом источники Reuters сообщают, что прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном не было. Стороны подают друг другу сигналы через Египет, Пакистан и страны Персидского залива. Они и могут стать посредниками в будущей сделке. А впервые обсудить мирное соглашение США и Иран могут уже на этой неделе в Исламабаде, говорят собеседники из правительства Пакистана. По словам Трампа, Белый дом связывается с Тегераном через одного высокопоставленного чиновника.

Именно с ним уже общались спецпредставитель Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Его имя американский президент не озвучил, но США якобы имеют дело с человеком, которого уважают больше всех среди властей Исламской Республики. Другие источники Reuters из Вашингтона и Тель-Авива говорят, что речь о спикере иранского парламента и бывшем мэре Тегерана Мохаммад-Багере Галибафе.

Администрация Трампа тайно рассматривает его как основного партнера США и даже будущего лидера Исламской Республики, пишет Politico. 64-летний Галибаф, по мнению Белого дома, способен возглавить Иран и вести переговоры на следующем этапе войны. Но пока чиновники из Вашингтона не готовы выбирать на эту роль какого-либо конкретного кандидата и рассматривают нескольких персоналий. Вопрос, согласится ли на сотрудничество сам Галибаф? Даже если бы он и был готов на такой шаг, иранские военные и главы служб безопасности почти наверняка остановили бы его, заключают источники Politico.