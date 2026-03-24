Пензенская область поднялась на 44-е место в рейтинге регионов по долговой нагрузке

Госдолг Пензенской области сократился за год на 22,7% и составил по состоянию на 1 января 2026 года 17,01 млрд руб. В прошлом году, по данным РИА Рейтинга, эта цифра равнялась 22,08 млрд руб.

В рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки Пенза поднялась с 51 на 44 позицию за 2025 год

В рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки Пенза поднялась с 51 на 44 позицию за 2025 год

В рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки Пенза поднялась с 51-й на 44-ю позицию за 2025 год. Отношение госдолга региона к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2025 году составило 23,2%. Год назад этот показатель был 31,9%. В 2025-м Пензенская область сократила долю бюджетных кредитов в составе госдолга на 0,6%. Теперь этот показатель равен 98%.

Регион, как и в предыдущий отчетный период, не имеет долга перед кредитными организациями и банками. Доля государственных ценных бумаг в госдолге региона равна нулю. Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов пензенского бюджета увеличилась на 6,2% и составила 72%.

Бюджет Пензенской области на 2025 год, принятый в первом чтении депутатами Заксобрания региона, был с дефицитом 572,6 млн руб. Доходная часть бюджета составила 84,3 млрд руб., расходная — 84,9 млрд руб.

Марина Окорокова