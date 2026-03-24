В Тольятти арестован поджигатель выставочного автомобиля у здания полиции

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Он будет содержаться под стражей до 19 мая 2026 года включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По версии следствия, 20 марта 2026 года у здания УМВД РФ по Тольятти обвиняемый по предварительному сговору с неустановленным лицом облил из канистры с горючей жидкостью выставочный автомобиль полиции. Предполагаемого злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Георгий Портнов