Ростовская область находится в числе регионов со снижением расходов бизнеса

По итогам 2025 года в Ростовской области зафиксировано снижение коммерческих и управленческих расходов бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данный рейтинга компании Finexpertiza.

В регионе в прошлом году объем расходов бизнеса составил 27,4 млрд рублей. «Под коммерческими расходами подразумеваются затраты, связанные с реализацией и продвижением продукции, товаров и услуг на рынке. А под управленческими — затраты на обеспечение функционирования компании и ее административного аппарата»,— уточняется в сообщении.

