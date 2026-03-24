Жителя Абинска будут судить за стрельбу в сотрудника кладбища

Прокуратура Абинского района направила в суд дело в отношении местного жителя, который в ноябре прошлого года на городском кладбище из травматического оружия ранил сотрудника, выполнявшего работы по благоустройству захоронений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемому инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство. По данным следствия, мужчина находился на городском кладбище Абинска, где из-за незначительного повода спровоцировал конфликт с муниципальными служащими.

Во время ссоры он применил травматическое оружие и нанес пулевые ранения работнику кладбища. Дело поступило в Абинский районный суд для рассмотрения.

Алина Зорина