Экс-директор школы при Кубанском казачьем хоре остался под домашним арестом
Краснодарский краевой суд рассмотрел представление прокуратуры на постановление Прикубанского районного суда, которым 28 февраля 2026 года Ивану Албанову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд не согласился с доводами апелляционного представления о том, что, находясь не под стражей, обвиняемый может скрыться и оказывать давление на свидетелей. Судьи учли, что Иван Албанов признает вину и активно сотрудничает со следствием, не нарушая избранную в отношении него меру пресечения.
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении представления прокуратуры. На время следствия обвиняемый останется под домашним арестом до 24 апреля 2026 года.
Ивану Албанову инкриминируют получение взятки в крупном размере. Ранее стало известно, что он был уволен с должности директора детской школы искусств при Кубанском казачьем хоре в 2025 году и на момент задержания руководством учреждения не занимался.