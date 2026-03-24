Размер автокредита в Челябинской области за год вырос на 20%

В феврале 2026 года средний размер автокредита, выданного в Челябинской области, составлял 1,4 млн руб. Это на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране средний чек займа на машину в феврале находился на уровне 1,5 млн руб. За год показатель увеличился на 27,3%. Наибольший рост среднего размера автокредита показали Белгородская (+38,6%) и Самарская (+36,2%) области, Москва (+32,7%), Саратовская область (+30,5%) и Удмуртская Республика (+29,8%). При этом самые серьезные суммы на покупку машины выдавали жителям Москвы (2,2 млн руб.), Московской области (1,9 млн руб.), Санкт-Петербурга (1,8 млн руб.), а также Ленинградской области (1,7 млн руб.) и Краснодарского края (1,6 млн руб.).

Виталина Ярховска