«Россети Тюмень» в 2025 году приняли на баланс сотни энергообъектов

В целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса РФ компания «Россети Тюмень» в 2025 году приняла в эксплуатацию, управление и безвозмездное пользование сотни километров линий электропередачи (ЛЭП) и десятки подстанций. На территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в контур системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) вошел 181 энергообъект суммарной мощностью более 93 МВА.

В течение прошлого года владельцы сетевой инфраструктуры передали в безвозмездное пользование энергокомпании около 170 километров ЛЭП и 54 подстанции, в том числе один высоковольтный питающий центр. Компании «Россети Тюмень» доверили управление энергокомплексом администрации Сургута, Пыть-Яха, Нижневартовска и Октябрьского района ХМАО-Югры, а также восьми муниципальных образований Тюменской области. Еще свыше 130 километров ЛЭП и трансформаторные подстанции суммарной мощностью порядка 52 МВА юридические и физические лица передали СТСО в аренду.

Кроме того, своевременное техобслуживание, ремонт и модернизацию также получат бесхозяйные электросетевые объекты. В отношении 40 километров ЛЭП и 36 подстанций оформлено право собственности – большая часть инфраструктуры находилась в неудовлетворительном техническом состоянии.

Важность объединения электросетей подчеркнул доктор технических наук, руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН Михаил Петров. «Работа по консолидации электросетевого комплекса на базе единого центра ответственности решает сразу несколько ключевых задач. Эта мера дает возможность упростить и ускорить технологическое присоединение новых потребителей, снизить риски избыточного резервирования мощностей и привести сетевые объекты в нормативное состояние. Оптимальная структура и опыт компании «Россети Тюмень» позволяют добиваться этих целей без роста себестоимости передачи электроэнергии, а также повышать надёжность электроснабжения в Тюменском макрорегионе», – отметил эксперт.

