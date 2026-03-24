Ростовская область может присоединиться к проекту профориентации сдающих ОГЭ

В России 23 региона практически полностью подготовились к внедрению программы бесплатного профессионального обучения для девятиклассников, не сдавших ОГЭ. Среди частично готовых к старту образовательного направления для подростков находится Ростовская область. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

При этом окончательное решение по финансированию в регионе еще не принято. Еще 44 субъекта находятся в процессе подготовки к реализации новой образовательной инициативы, а 22 региона пока не готовы к запуску программы.

Принятый закон предоставил школьникам, не справившимся с основным государственным экзаменом, возможность освоить рабочую специальность за счет региональных средств и одновременно подготовиться к повторной сдаче экзаменов. Учащиеся девятых классов, не прошедшие аттестацию, смогут бесплатно получить одну из рекомендованных рабочих специальностей из перечня 67 наименований.

Планируется, что норма должна распространяться на учащихся, которые не смогут сдать экзамены в 2026 году. Однако окончательное право выбора — запускать ли такую модель профессиональной подготовки — остается за регионами, отметила вице-спикер.

В среднем по России ОГЭ не сдают около 3% девятиклассников, в отдельных регионах этот показатель достигает 7%.

Константин Соловьев