В Челябинской гордуме реорганизована работа комиссий

Депутаты Челябинской городской думы одобрили реорганизацию постоянных комиссий для их более эффективной работы. Решение было принято на заседании 24 марта.

Число комиссий остается прежним — пять. Комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике и по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству объединили. Это позволит распределить дублирующиеся предметы ведения комиссий и повысить роль участников СВО в системе органов власти города. Обязанности председателя возложены на ветерана СВО Артема Барбашина.

Кроме того, комиссию по городскому хозяйству и градостроительству разделили на две соответствующие, так как депутаты были «перегружены» вопросами, входящими в повестку, подчеркивают в пресс-службе гордумы. Комиссия по городскому хозяйству сосредоточит работу на сфере ЖКХ. Председателем остается Олег Толмачев. Комиссия по градостроительству и архитектуре займется соблюдением прав жителей на комфортную городскую среду и проектами комплексного развития территорий. Руководит комиссией депутат Александр Спицын.

Постоянная комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу изменила название и стала комиссией по бюджету, экономической политике и предпринимательству. Помимо основной повестки, депутаты будут заниматься также вопросами развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного развития Челябинска. Председателем постоянной комиссии назначен Владимир Бодров.

Вопросы ведения постоянной комиссии по социальной политике остались без изменений, председателем, как и раньше, является Антон Рыжий.

Виталина Ярховска