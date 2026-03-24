В Анапе снизились продажи новостроек на 38,5%

В январе и феврале 2026 года в Анапе продали 118 квартир в новостройках. Количество сделок сократилось на 38,5% в соотношении год к году, сообщает «Ъ».

Совокупная площадь проданного жилья на первичном рынке Анапы составила 5,1 тыс. кв. м. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках курорта увеличилась на 4,4% и достигла 338 тыс. руб. за квадратный метр.

В начале текущего года снижение спроса на новостройки зафиксировали и в других городах Краснодарского края. В Сочи количество сделок уменьшилось на 29,2%, на курорте продали 179 квартир и апартаментов общей площадью 83,6 тыс. кв. м.

Причиной снижения количества сделок служат высокие цены на недвижимость и действующие ограничительные меры. Сообщается, что покупатели на рынке недвижимости стали чаще покупать более дешевые квартиры в Крыму. В Севастополе заключили 190 сделок о покупке недвижимости, что оказалось больше на 32,9% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках на полуострове достигает 209,5 тыс. руб.

