На Ставрополье средний чек в частных клиниках вырос 7% за год

В первом квартале 2026 года средний чек в частных клиниках Ставропольского края составил более 5,3 тыс. руб., что на 7% выше год к году. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом число обращений в частные кабинеты в начале года выросло на 6% в сравнении год к году.

По итогам 2025 года медианный чек за услуги коммерческих клиник в регионе достиг 5,1 тыс. руб., что превысило показатель 2024 года на 11%. Число обращений в поликлиники за год выросло на 9%. Самые востребованные услуги — забор биоматериалов, общие и клинические анализы, а также УЗИ и МРТ.

По данным центра, увеличению трат способствует ряд факторов, в том числе маркетинговая активность частных клиник. В частности, системы скидок за объем заказов, подписочные модели продаж.

«Средний чек стал выше на фоне выбора клиентами более широкого набора ассортимента, большего объема дорогих услуг. Также играет роль инфляционно-ценовая составляющая, их издержки, стоимость расходных материалов»,— пояснили в «Чек Индекс».

Отмечается, что, несмотря на рост трат жителей региона на здравоохранение и стоматологию, тенденция к их увеличению сохраняется. Популярность коммерческих стоматологических услуг объясняется несколькими причинами: желанием получать высококачественное обслуживание в удобное время и стремлением иметь доступ к широкому ассортименту современных методов лечения.

В целом на Ставрополье наблюдается активное развитие частной медицинской инфраструктуры, что компенсирует ограниченные ресурсы государственных медицинских учреждений.

Наталья Белоштейн