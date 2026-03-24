Двоих подростков из КБР подозревают в попытке изготовления взрывчатки

В Кабардино-Балкарии в отношении 15-летнего и 17-летнего местных жителей возбуждено дело о покушении на изготовление взрывных устройств группой лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Согласно версии следствия, в начале марта 2026 года подозреваемые в мессенджере начали переписываться с лицом, находящимся на Украине. Подростки по указанию неизвестного приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства. Для этого они арендовали квартиру.

Уточняется, что подростки не смогли довести до конца свой преступный умысел и были задержаны.

Наталья Шинкарева