Из Ростовской области экспортировали 5,9 тысячи тонн шрота в Турцию

Из Ростовской области в Турцию экспортировали две партии подсолнечного шрота общим объемом в 5,9 тыс. т из морских портов. Проверка грузов проходила с 16 по 20 марта, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства взяли пробы кормов для лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. Анализы провели в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК. Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не обнаружили.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с территории Ростовской области в 2025 году экспортировали чуть более 17 млн т продукции предприятий агропромышленного комплекса региона.

Константин Соловьев