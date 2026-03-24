В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке

Полиция Московского района задержала 33-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине на автобусной остановке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 22 марта в больницу от дома 75 по улице Ленсовета доставили неизвестного мужчину с травмами головы. Как установили правоохранители, на остановке общественного транспорта между ним и другим мужчиной произошел конфликт.

Во время ссоры пострадавший получил удар пол лицу. После этого он упал и ударился головой, а нападавший скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На следующий день подозреваемого задержали на Киевской улице.

