За пять лет квартиры в Челнах и Казани подорожали более чем в два раза

В Набережных Челнах и Казани за последние пять лет стоимость квартир в новостройках выросла более чем в два раза. В Челнах средняя цена сделки увеличилась на 164%, с 3,03 млн до 8,01 млн руб., а в Казани — с 5,17 млн до 12,79 млн руб. (+147%), сообщает РИА Новости.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Кирове жилье подорожало до 6,86 млн руб. (+131%), а в Чебоксарах — до 7,43 млн руб. (+117%).

В целом по России стоимость квартир в новостройках за этот период выросла в 2,1 раза. Эксперты отмечают, что рост цен значительно опережает увеличение доходов населения, поэтому покупатели все чаще выбирают более доступные варианты жилья.

Анна Кайдалова