Сочи и Краснодар вошли в топ-5 направлений для автопутешествий

Сочи и Краснодар вошли в число наиболее востребованных направлений для автопутешествий в России по итогам марта 2026 года. Рейтинг составлен на основе анализа бронирований, выполненного российским сервисом аренды жилья «Твил.ру».

Исследование учитывало заявки на размещение, в которых пользователи выбирали объекты с возможностью парковки автомобиля. Такой подход позволил выделить города, наиболее популярные среди туристов, предпочитающих самостоятельные поездки на личном транспорте.

Лидером рейтинга стала Москва, на долю которой пришлось около 10% всех бронирований с парковкой. Вторую позицию занял Санкт-Петербург. Сочи оказался на третьем месте с долей порядка 5%. Краснодар также вошел в первую пятерку наиболее востребованных направлений.

Помимо указанных городов, в десятку популярных маршрутов для автотуризма вошли Казань, Калининград, Ялта, Геленджик, Нижний Новгород и Кисловодск. Таким образом, значительная часть спроса сосредоточена как в крупнейших мегаполисах, так и на курортных локациях.

По данным сервиса, средняя продолжительность поездок в Сочи составляет около трех ночей. Стоимость проживания в этом городе оценивается в среднем в 3,55 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре туристы, как правило, останавливаются на более короткий срок — около двух ночей, при средней цене размещения на уровне 3,46 тыс. руб. за сутки. В Геленджике аналогичная длительность поездки сопровождается более высокой стоимостью — около 4,22 тыс. руб. за ночь.

Рост интереса к автопутешествиям эксперты связывают с их гибкостью и экономической целесообразностью. Поездки на личном транспорте позволяют туристам самостоятельно планировать маршрут, избегать ограничений транспортной инфраструктуры и оптимизировать расходы.

Сформировавшийся тренд подтверждает устойчивый спрос на внутренний туризм и усиливающуюся роль автомобильных путешествий как одного из ключевых форматов передвижения по стране.

Мария Удовик