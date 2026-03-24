В Ярославле модернизируют интеллектуальную транспортную систему

В Ярославле начали поиск подрядчика для модернизации регионального сегмента интеллектуальной транспортной системы для автоматизации управления дорожным движением. Соответствующие торги объявлены на площадке госзакупок.

Система должна собирать и анализировать данные о транспортных потоках в режиме реального времени. Работы в рамках контракта включают модернизацию Центра обработки данных, программного обеспечения, установку детекторов транспорта.

Детекторы установят на 78 светофорах на участках дорог и перекрестках на улицах Свободы, Первомайской, Угличской, Победы, Чкалова, Бабича, Калинина, Гагарина, Труфанова, Полушкиной Роще, Большой Федоровской, проспектах Октября, Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Авиаторов, Ленинградского, Машиностроителей, Тутаевского шоссе. Детектор будет передавать данные об общем количестве машин, проехавших за время анализа, средней скорости, интенсивности и плотности потока.

Все работы разделены на два года — 2026 и 2027. Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения». Целями развития транспортной системы, среди прочего, являются повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений для предотвращения ДТП, оптимизация условий на дорогах для повышения пропускной способности, повышение оперативности управления дорожным движением.

Начальная цена контракта определена в 194 млн руб., финансироваться работы будут из областного бюджета. Подрядчика выберут 31 марта.

Алла Чижова