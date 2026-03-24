В Татарстане заболеваемость злокачественными новообразованиями за последние пять лет выросла на 31,1%. Об этом на брифинге сообщил главный внештатный онколог Минздрава республики Эдуард Нагуманов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане заболеваемость раком за пять лет выросла на треть

Показатель увеличился с 386 случаев на 100 тыс. населения в 2020 году до 506 — в 2025-м.

В 2025 году в республике выявили 20,4 тыс. случаев рака — это на 5,8 тыс. больше, чем пять лет назад. В структуре заболеваний чаще всего встречаются колоректальный рак, рак кожи (включая меланому), рак молочной железы, а также опухоли легких и предстательной железы.

Анна Кайдалова