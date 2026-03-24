В Челябинске за сутки два подростка пострадали в авариях на мототранспорте

За сутки 23 марта в Челябинске в авариях пострадали два подростка-водителя мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Первое ДТП произошло днем около дома №40 на улице Молодогвардейцев. По предварительным данным, 52-летний водитель Lada Largus при повороте налево во двор вне перекрестка не уступил дорогу встречному скутеру Viper Booster под управлением 17-летнего водителя. Поздним вечером того же дня около дома №12 на улице Кулибина 61-летний водитель Lada Largus также при повороте налево столкнулся со встречным питбайком Kayo, за рулем которого находился 16-летний юноша. Обоих подростков госпитализировали с травмами.

Инспекторы установили, что юноши не посещают школу, водительских прав не имеют, а транспортные средства приобрели самостоятельно. Родителей подростков привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). В отношении несовершеннолетних были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Виталина Ярховска