Предприниматели Удмуртии могут быстро переводить деньги по бизнес-карте ПСБ

ПСБ улучшил возможности бизнес-карты для корпоративных клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и физических лиц, добавив функцию оперативных переводов средств на карты любых банков. Переводы можно выполнять по номеру карты получателя в любое время суток, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сервис удобен небольшим компаниям для расчетов с контрагентами и самозанятыми подрядчиками, а также для неограниченных переводов между бизнес-картой и личной картой предпринимателя.

Приятным дополнением для держателей бизнес-карты станет возможность получения значительного кешбэка реальными рублями, а не баллами или бонусами. Сумма возврата может достигать 15 тыс. руб. в месяц и 180 тыс. руб. в год.

Оформить заявку на карту можно не выходя из дома или офиса, через интернет-банк или мобильное приложение ПСБ. Цифровая версия карты становится доступна сразу после оформления, а, в случае необходимости, пластиковый носитель курьер оперативно доставит по указанному адресу.

«Новые возможности бизнес-карты дают небольшим компаниям Удмуртской Республики возможность совершать финансовые расчеты быстро, удобно и с минимальными затратами, позволяя быть более конкурентоспособными и гибкими. Для предпринимателей это, прежде всего, свобода и контроль над своими финансами, позволяющие сосредоточиться на главном — своем бизнесе»,— подчеркивает начальник отдела продаж и привлечения клиентов малого и среднего предпринимательства ПСБ в Удмуртии Иван Фирстов.

Карты МИР(Business) и МИР Цифровая выпускаются бесплатно. Валюта счёта – рубли. Перевыпуск карт - бесплатно. Обслуживание МИР Business при тратах от 20 000 руб. в месяц – 0 руб, при сумме покупок менее 20 000 руб. в месяц - 199 руб. Обслуживание МИР Цифровая - 0 руб. Карта компаньон: при тратах от 10 000 руб. – 0 руб., при тратах менее 10 000 руб. – 100 руб. в месяц. Для карт МИР Business и МИР Цифровая: кешбэк до 10% на выбранные категории, максимальная сумма начисления – до 15 000 руб. в месяц, до 180 000 руб. в год. СМС-информирование о расходных операциях - бесплатное. Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Банк ПСБ»: 0% - до 1млн. руб. (вкл), 0,2%, - от 1млн. руб. Внесение наличных денежных средств в банкоматах партнеров: 0% – до 300 000 руб. в месяц, 0,5 % – от 300 000 руб. в месяц. Снятие наличных в банкоматах ПАО «Банк ПСБ» и в банкоматах банков-партнеров: 0% - до 50 000 руб. в месяц, 1% от 50 000 до 150 000 руб.(вкл.), 2% - от 150 000 до 650 000 руб. (вкл.), 3% - от 650 000 до 2 000 000 руб. (вкл.), 3,5% - от 2 000 000 руб. Перевод с карты ПСБ на карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПСБ и карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц других банков - 1,5% от суммы. Ежедневный лимит переводов - 300 000 руб., ежемесячный лимит переводов - 3 000 000 руб. Комиссия за конвертацию при проведении международных операций по карте в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты банковского счета – 1,99% от суммы операции. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 1 апреля 2025 года.

