Зампредседателя Челябинской городской думы официально отстранен от должности

Депутаты Челябинской городской думы приняли заявление об отставке заместителя председателя Кирилла Матвеева. Голосование прошло на заседании думы 24 марта.

Решение поддержали все 30 присутствующих депутатов. Заявление по собственному желанию Кирилл Матвеев подал 23 марта. Полномочия прекращены с 17 марта.

«Решение не самое простое. Появилась необходимость сосредоточиться на других задачах. Хотелось бы поблагодарить челябинцев, которые доверились мне. Я, в свою очередь, пытался быть эффективным депутатом и улучшать жизнь горожан. Коллеги, большое спасибо за работу», — подчеркнул господин Матвеев.

Также на заседании депутаты приняли отставку Дениса Лезина, представлявшего в гордуме партию «Новые люди». Сам депутат отсутствовал на мероприятии, решение было принято единогласно.

Виталина Ярховска