Иноагента Oxxxymiron приговорили к 320 часам обязательных работ

Мировой судья судебного участка № 206 Санкт-Петербурга признал рэпера Oxxxymiron виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и назначил ему 320 часов обязательных работ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Признанный иностранным агентом рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Признанный иностранным агентом рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Кроме того, музыканту на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением публикаций, обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

Суд установил, что эмигрировавший музыкант не отчитывается о своей деятельности в Минюсте и не маркирует плашкой производимые и распространяемые материалы.

В феврале 2026 года рэпера заочно арестовали. Дело в отношении артиста возбудили после того, как его дважды оштрафовали за отсутствие маркировки в 2023 году.

Артемий Чулков