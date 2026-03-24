Госдолг Астраханской области сократился до 17,23 млрд руб.

Объем госдолга Астраханской области за предыдущий год снизился на 5,1%. По состоянию на январь 2026 года регион должен федеральному бюджету 17,23 млрд руб. Такие данные опубликовал РИА Рейтинг. В предыдущем году госдолг региона составлял 18,15 млрд руб.

По итогам 2025 года Астраханская область оказалась на 55-й строке рейтинга субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, потеряв 5 позиций с 2024 года. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета на 1 января 2026 года составило 29,4%, в прошлом году этот показатель был 31,8%.

В этом году неизменной остается 100%-ная задолженность региона перед федеральным бюджетом. У Астраханской области нет задолженности перед кредитными организациями и банками, а также нулевая доля государственных ценных бумаг в госдолге. Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов астраханского бюджета прибавила 2,6% и составила 78%. На 1 января 2025 года этот показатель был равен 75,5%.

В 2025 году доходная часть бюджета Астраханской области составила 79,8 млрд руб., расходная — 85,9 млрд руб.

Марина Окорокова