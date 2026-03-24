Армейцам Петербурга не хватило «мяса»

Хоккеисты СКА проиграли первый матч стартовой серии Кубка Гагарина ЦСКА в Москве со счетом 2:3. Игра затянулась на два овертайма. Петербуржцы выглядели неплохо, но подвело их то, что не удержали победный счет в концовке третьего периода, а в начале второго овертайма снова дали «расстрелять» свои ворота.

Хоккеисты СКА проиграли первый матч стартовой серии Кубка Гагарина ЦСКА в Москве со счетом 2:3

Фото: ХК СКА

Матч плей-офф сильно отличался от того, что мы видели в исполнении СКА и его соперников в чемпионате. С первых минут на площадке шла жесткая силовая борьба — порой на грани фола. СКА, в котором много молодых игроков, которые никогда не играли в плей-офф (они только закрепились в этом сезоне в составе), этот хоккей принял. И, во всяком случае, не уступал хозяевам в качестве игры. Гости даже дважды вели в счете. Во втором периоде форвард Николай Голдобин сумел подловить соперника на ошибке, объехал его в чужой зоне и отправил шайбу мимо голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина. Этот гол выглядел не то чтобы закономерным, но петербуржцы создавали моменты — и никто не удивился, что они вышли вперед. При этом СКА строго играл у своих ворот, не так много позволяя сопернику, а если и позволял, то в дело вступал вратарь Артемий Плешков. На него сделали ставку тренеры команды, хотя по ходу сезона Плешков и другой голкипер — Сергей Иванов — делили игровое время практически поровну. Только в последних матчах чемпионата штаб СКА чаще доверял Артемию, дав понять, что видит в нем «первого номера».

К сожалению, защитники гостей не помогли своему вратарю, когда на 36-й минуте нападающий ЦСКА Максим Соркин объехал ворота СКА и завез шайбу в дальний угол. Даже помешали Плешкову: шайба проскочила за линию, коснувшись конька защитника Сергея Сапего. Но тот, что интересно, буквально через несколько минут исправился, нанеся точный бросок по воротам ЦСКА с дальней дистанции. Ассистировал защитнику армейцев тот же Голдобин — это был пас «на блюдечке».

У петербуржцев были большие шансы удержать победный счет до финальной сирены, но на последних минутах они как-то сильно прижались к своим воротам, дав соперникам спокойно передавать шайбу друг другу по периметру и бросать по воротам. Один такой бросок — в исполнении того же Соркина — достиг цели. Плешков был закрыт в этот момент игроком ЦСКА.

В овертайме петербуржцы выглядели достойно — что в первом, что во втором, но постепенно сказывалось преимущество армейцев Москвы в опыте, потому что среди них есть не только те, кто выигрывал Кубок Гагарина, но и те, кто побеждал на Олимпийских играх. В итоге именно олимпийский чемпион Никита Нестеров на 7-й минуте второго овертайма нанес бросок, который стал для СКА роковым. К тому же шайба еще по пути задела нападающего гостей Михаила Воробьева и от него отскочила в ворота. Гол выглядел логичным результатом давления ЦСКА в дополнительное время. У СКА был только один хороший момент — в начале второго овертайма, но он им не распорядился.

По ходу встречи было заметно, что петербуржцы не уступают сопернику по игре, местами СКА выглядел даже интереснее, но им не хватает мощи. К тому же по ходу матча выбыл из-за травмы форвард Валентин Зыков, умеющий побороться у ворот. Это потеря сильно сказалась на атлетических возможностях СКА: все же в команде много молодых игроков, которые еще не обросли «мясом». Плюс перед самой игрой с ЦСКА пришла новость о том, что команду покинул канадский нападающий Брендан Лайпсик. Контракт с ним был расторгнут «по соглашению сторон». Это выглядит странно, потому что Лайпсик, имеющий российское гражданство, ушел из СКА уже второй раз за карьеру (он играл за клуб в сезоне 2023/24). В этом сезоне у него была неплохая статистика: 10 голов и 6 передач в 31 матче. СМИ сообщили, что у форварда возникли проблемы в семье, и клуб его отпустил. Странно просто, что эти проблемы возникли аккурат перед самым началом плей-офф.

В матче против ЦСКА также не принял участие канадский нападающий Джозеф Бландизи. Но Игорь Ларионов, тренер СКА, после игры не рассказал, почему, предпочтя говорить о тех, кто был на льду. Он отметил, что сейчас для игроков главное — отдохнуть и восстановиться, а на это у них меньше 48 часов, потому что вторая игра стартовой серии плей-офф пройдет в Москве уже в среду, 25 марта. ЦСКА ведет в счете 1–0.

Кирилл Легков