В воздухе Новороссийска не обнаружили загрязнений

В период с 20 по 21 марта в атмосферном воздухе Новороссийска не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом заявили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные КЛМЗОС.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В течение 20 и 21 марта на территории муниципалитета не зарегистрировали загрязнений по взвешенным веществам, оксиду углерода, сероводороду, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду.

«Загрязнение атмосферы города в течение суток — пониженное»,— свидетельствуют данные КЛМЗОС Новороссийска.

София Моисеенко