В поселках Казани начали бесплатную вакцинацию животных

В Казани начались выездные мероприятия по вакцинации и чипированию домашних животных. В первые выходные прививки от бешенства получили 225 кошек и собак, еще 16 собак чипировали, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Мобильные пункты работали в трех поселках: Чебакса, Вишневка и Вознесенское. Больше всего животных вакцинировали в Вишневке — 100 питомцев.

По сообщению правительства Кировской области, аналогичные меры приняли в соседнем с Татарстаном регионе.

Анна Кайдалова