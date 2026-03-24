Двое от одного

В Самарской области на праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму в Красноглинском одномандатном избирательном округе № 161 заявились действующий парламентарий Виктор Казаков и зампредседателя Самарской губернской думы Александр Милеев. Оба депутата сообщили об этом в своих социальных сетях. На прошлых выборах Виктор Казаков набрал в Красноглинском избирательном округе подавляющее количество голосов — 56,68%. Коммунист Геннадий Говорков, занявший второе место, набрал 14,47%. Политологи предложили две версии происходящего, одна из которых связана с ослаблением политических позиций Виктора Казакова.

Депутат Госдумы РФ от Красноглинского избирательного округа Виктор Казаков сообщил, что подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед осенними выборами в Госдуму РФ в своем округе. «Процедура для меня привычная, но от того не менее ответственная. Партия не назначает кандидатов единолично — она спрашивает мнение людей. Кого поддержат жители, тот и пойдет на выборы с партией. Первый народный фильтр. Он покажет, насколько доверяют жители моей работе», — написал депутат в Telegram-канале и во «ВКонтакте».

После того, как ЦИК утвердила новую схему одномандатных округов, от которых будет избираться половина депутатов Госдумы на парламентских выборах 2026 года, Красноглинский избирательный округ, охватывающий Тольятти и Ставропольский муниципальный район, получил номер 161 вместо 160, и в него добавился Кировский район Самары.

На праймериз «ЕР» в этом же округе подал заявку зампредседателя Самарской губернской думы Александр Милеев, который избирался в областной парламент от Кировского района (Кировский округ №12). «Моя цель — применить свой опыт для защиты социальных интересов граждан на федеральном уровне. Я знаю, как работать со структурами власти, чтобы готовые проекты получали финансирование и воплощались в жизнь. Твердо уверен, что законы должны опираться на волю граждан через „ нулевые чтения“ и общественные слушания», — обратился Александр Милеев к избирателям в своем Telegram-канале.

На прошлых выборах Виктор Казаков, являющийся депутатом Госдумы от Самарской области с 2003 года, набрал 56,68% голосов избирателей. Второе место в округе занял депутат Самарской губернской думы Геннадий Говорков от КПРФ, получивший 14,47% голосов.

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о начале открытого предварительного голосования перед сентябрьскими выборами депутатов в Госдуму РФ и Самарскую губернскую думу 10 марта. Предложить свою кандидатуру можно до 30 апреля. До 15 мая кандидаты, кроме участников СВО, должны опубликовать два видеоролика — о себе и о программе. С 20 апреля до 29 мая продлится регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Бойцы СВО после голосования получат дополнительные 25% голосов к итоговому результату. 18 марта в региональном отделении сообщили о старте внутрипартийного отбора. Как отмечалось, первым лично подал документы Андрей Колотовкин, генерал, до марта 2024 года командовавший общевойсковым объединением Центрального военного округа. Андрей Колотовкин будет участвовать в предварительном голосовании к выборам в Самарскую губернскую думу в Отрадненском округе № 25.

О подаче заявки на участие в предварительном голосовании «ЕР» сообщил и врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов. Информации о нем тоже пока нет на сайте праймериз. Александр Фетисов будет представлять Самарский одномандатный округ № 159 (раньше этот округ под номером 158 и в других границах представлял Александр Хинштейн, занявший пост губернатора Курской области). В Самарский одномандатный округ входят городской округ Новокуйбышевск, Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский районы Самары, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Волжский муниципальные районы.

Данных о Викторе Казакове, Александре Милееве и Александре Фетисове до сих пор нет на сайте предварительного голосования. Зато есть данные члена партии Николая Ковалева (Тольяттинский одномандатный избирательный округ №160) и беспартийного пенсионера Владимира Амосова (по списку). Тольяттинский одномандатный избирательный округ № 160 в Госдуме представляет Леонид Калашников, набравший на выборах в 2021 году 38,71% голосов.

Как пояснили «Ъ-Волга» в региональном отделении «Единой России», желающие участвовать в предварительном голосовании должны до 30 апреля пройти процедуру выдвижения в качестве кандидата на сайте голосования, а затем подать в оргкомитет оригиналы документов. При этом возможен вариант, когда кандидаты ПГ подают документы в региональный оргкомитет по предварительному голосованию и потом регистрируются на сайте. «Более опытные политики подают документы лично в региональный комитет, а затем загружают все документы на сайт. Лица, которые уже есть на сайте и прошли модерацию, в случае отсутствия оригиналов документов на бумажных носителях до 30 апреля могут быть исключены из списка кандидатов»,— объяснили в «Единой России».

По мнению доктора социологических наук Владимира Звоновского, выдвижение Александра Милеева означает, что политические позиции Виктора Казакова в федеральном центре «пошатнулись». С Владимиром Звоновским согласен политолог Дмитрий Журавлев, который отметил, что это всего лишь одно из предположений.

«Есть основания предполагать, что позиции Виктора Казакова ослабли и что он, мягко говоря, не обречен на победу. С другой стороны, я допускаю, что два сильных кандидата на праймериз в одном округе — всего лишь тренировка обоих. Допустим, один пойдет на голосование по одномандатному избирательному округу, а другой, показавший лучший результат, пойдет по спискам», — сказал Дмитрий Журавлев.

Как отметил политолог, выдвижение Александра Фетисова на предварительное голосование перед выборами в Госдуму сложно назвать повышением в его политической карьере: «Для Александра Фетисова с его бэкграундом мандат депутата Госдумы скорее означает отчасти потерю политического влияния».

Сабрина Самедова