Два отключения воды за утро произошли в Новороссийске

В Новороссийске приостановили подачу воды сразу в несколько зон водоснабжения в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Около 400 человек остались без воды в домах на улице Видова, 83, 85, 87 и 87А из-за произошедшей утечки. Также подача водоснабжения ограничена в часть зон №23 и №30 из-за порыва на трубопроводе НСВ «Вербовая балка». В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 14:00.

На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды населению автоцистернами по заявкам.

«По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется»,— подчеркнули в пресс-службе «Водоканала» Новороссийска.

София Моисеенко