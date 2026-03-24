В Тольятти похититель 33 млн рублей не смог выйти по УДО

В Тольятти отказали в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за мошенничество из Московской области (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В период отбывания наказания осужденный допускал нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении.

Установлено, что ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и наркотиков. В августе 2022 года в офисном помещении в Москве он по сговору с соучастниками под предлогом конвертации иностранной валюты по более выгодному курсу завладел деньгами потерпевшего в размере свыше 33 млн рублей и скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Видновский городской суд Московской области признал его виновным и приговорил к трем годам восьми месяцам колонии особого режима. Преступник отбывает наказание в ИК № 29 в Тольятти.

Георгий Портнов