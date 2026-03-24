«Не все так беспросветно, как может показаться»

СМИ и эксперты гадают, насколько верны оптимистичные заявления Дональда Трампа. Ранее президент США дал понять, что сделка с Ираном вполне реальна. Официально власти Исламской Республики по-прежнему это опровергают. Советники верховного лидера Ирана готовятся воевать дальше, пока со страны не снимут все санкции, сообщает агентство Fars. Однако факт определенных контактов с Америкой Тегеран все-таки признал. По данным CBS, там через посредников получили от Вашингтона сообщения, которые могут стать основой для переговоров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дыма без огня не бывает.

Понятно, что ничего не понятно — таковы итоги очередного большого политического шоу от Дональда Трампа. Возможно, в этом и состояла главная его цель: подпустить туману, чтобы, с одной стороны, дать надежду рынкам, а, с другой, внести раскол в стан противника перед началом наземной операции. Пока же боевые действия продолжаются с не меньшей ожесточенностью.

Если вкратце, тактику президента США можно назвать «наскок-откат».

События развивались следующим образом: на прошлой неделе Дональд Трамп то угрожал, то смягчался. На исходе выходных он предъявил Ирану жесткий ультиматум, дав 48 часов на освобождение Ормузского пролива, вернее, его разблокировку. В противном случае Белый дом пообещал уничтожить все электростанции страны. На следующий день американский лидер отложил решение на пять дней.

Как же так, неужели испугался ответных угроз со стороны аятолл? Как выяснилось, причина в другом. США и Иран или уже ведут, или собираются начать переговоры через авторитетных посредников: Египет, Пакистан и Турцию. Вашингтон выражает по этому поводу большой оптимизм. Основные его условия — прочный мир в регионе и никакого ядерного оружия. Ормузский пролив, естественно, придется разблокировать.

Официальный Тегеран все это опровергал, но потом источники в Исламской Республике сообщили агентству Reuters, что Америка просила наладить контакты. Иранские власти, безусловно, непреклонны, у них есть свои, не менее жесткие условия. Их общий смысл таков: Америка, вон с Ближнего Востока.

Можно сказать более или менее определенно лишь то, что Трамп пытается привлечь к решению иранской проблемы максимальное число участников. Позиция и нашим и вашим более не пройдет. Давайте, соседи, друзья и союзники, подключайтесь. Второй момент: можно предположить попытку расколоть иранскую властную вертикаль, как было сказано выше. Трамп намекает, что переговоры идут не с верховным лидером, а с некой другой персоной. Затем израильские СМИ пояснили, что речь о спикере парламента Мохаммад-Багере Галибафе. Тот, правда, бросился немедленно все это опровергать.

Однако если это действительно так, то налицо доказательство кризиса в иранской власти, что есть прелюдия к смене режима. При этом новый верховный правитель так ни разу и не появился на публике, и даже его голоса никто не слышал. Как бы то ни было, впервые с начала острой фазы конфликта прорисовывается дипломатическая альтернатива, что уже само по себе достижение. Не все так беспросветно, как может показаться на первый взгляд.

Дмитрий Дризе