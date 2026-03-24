Директора челябинской УК без лицензии дисквалифицировали

Мировой суд в Челябинской области дисквалифицировал генерального директора управляющей организации ООО «ДЕЗ Калининского района» на год. Причиной стали неоднократные нарушения лицензионных требований и неисполнение предписаний Госжилинспекции региона (ст. 14.1.3 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы по результатам выявленных нарушений в суд направила Госжилинспекция Челябинской области после лишения организации лицензии на управление 36 многоквартирными домами. Тогда же, в феврале 2026 года, от содержания домов отстранили управляющую компанию ООО «Мой дом Урал».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре 2025 года на полгода дисквалифицировали за подобные правонарушения директора управляющей компании «Мой дом Урал».

Виталина Ярховска