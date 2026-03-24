Главу контрактной службы астраханской больницы заподозрили в подкупе на 220 тыс. руб.

В Ахтубинске возбудили уголовное дело в отношении руководителя контрактной службы районной больницы. Женщину подозревают в подкупе (ч. 5 ст. 200.5 УК РФ), сообщает СУ СКР по Астраханской области.

Фото: ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» Руководителя контрактной службы Ахтубинской районной больницы подозревают в подкупе

Фото: ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Следствие полагает, что с ноября 2022-го по июнь 2023 года фигурантка договорилась с представителем коммерческой организации о предоставлении последней преимуществ при проведении аукционов на поставку медицинских изделий. Кроме того, юрлицо якобы получило привилегии и при заключении гражданско-правовых договоров.

Руководитель контрактной службы Ахтубинской районной больницы готовила документы и убеждала руководство заключать муниципальные контракты с указанной коммерческой организацией. За лоббирование ее интересов женщина получила от представителя юрлица денежные переводы на 220 тыс. руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК совместно с УЭБ и ПК регионального УМВД. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова