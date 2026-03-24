В Челябинске модернизировали 102,7 км коммунальных сетей

За 2025 год в Челябинске была завершена модернизация 102,7 км сетей коммунальной инфраструктуры. Это в 2,3 раза больше, чем в 2024-м, рассказал в итоговом отчете мэр Алексей Лошкин на заседании гордумы.

Подрядчики отремонтировали 35,7 км сетей теплоснабжения (в 1,4 раза больше показателя 2024 года), 42 км — водоснабжения (в 4,2 раза) и 25 км — водоотведения (в 2,5 раза). При этом количество технологических отключений уменьшилось в среднем на 9,6%, а число засоров — на 10,6%.

Виталина Ярховска